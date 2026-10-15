أم الدنيا.. سائحة أردنية تنبهر بجمال مصر: زرت بلاد كتير بس اللي شفته هنا مختلف

عبرت السائحة الأردنية سارة حسين عن انبهارها بجمال مصر وما تتمتع به من سحر خاص، مشيدةً بطيبة الشعب المصري وحفاوة استقباله، مؤكدةً أنها لم تشاهد ما رأته في مصر خلال زيارتها لعدد كبير من دول العالم.

وقالت سارة حسين، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «أول مرة بروح دولة وبنبهر»، مضيفةً: «زرت بلاد كتير، بس اللي شفته في مصر ما شفتوش في أي دولة بالعالم».

وأشارت السائحة الأردنية إلى إعجابها بالطراز المعماري المميز للمباني في منطقة وسط البلد بالقاهرة، لافتةً إلى أن بعض المباني تتمتع بجمال يجعل الناس يسافرون إلى إيطاليا لمشاهدة مبانٍ تشبهها.

وأضافت أنها كانت تسير في شوارع القاهرة وهي تشعر بالانبهار من عظمة المشاهد التي تراها، مشيرةً إلى موقف إنساني جمعها بأحد سائقي سيارات الأجرة، الذي أهدى إليها عبوة من القهوة، وقال لها إنها من أفضل الأنواع.

وعكست كلمات السائحة الأردنية إعجابها بالتفاصيل التي عاشتها خلال زيارتها لمصر، بدايةً من جمال شوارعها ومبانيها، وصولًا إلى المواقف الإنسانية التي لمستها من أهلها.

واختتمت سارة حسين حديثها برسالة تعكس مدى إعجابها بالتجربة المصرية، قائلةً: «لو لسه ما زرتوهاش، يبقى فاتكم كتير»، في تعبير عن تجربتها الإيجابية وانبهارها بما شاهدته خلال وجودها في مصر.

