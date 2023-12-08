مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة 8-12-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم:



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3171 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2775 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2378 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22200 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة :



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.30 جنيه للبيع، و 33.19جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.87 جنيه للبيع، و38.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.32 جنيه للبيع، و99.98 جنيه للشراء.

فيما كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع أن يسود طقس لطيف تمامًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود معتدل تمامًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن أغلب محافظات الجمهورية يوجد بها انخفاض في قيم درجات الحرارة.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس ستزيد البرودة والانخفاض في درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل الصغرى خلال فترة الليل 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء باردة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

خريطة سقوط الأمطار

ولفتت إلى أن اليوم تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط؛ مما يؤدي لوجود فرص لسقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية خلال فترة المساء على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري ومنها مطروح والإسكندرية وشمال البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.



كما حذرت المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات خلال فترة سقوط الأمطار، مؤكدة أهمية ارتداء الملابش الشتوية خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 18

الإسكندرية 22 - 13

الإسماعيلية 23 - 14

الغردقة 27 -18

أسوان 27 - 14

سوهاج 24 - 14

المنيا 22 - 10

