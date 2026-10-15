نائب وزير الزراعة يفتتح أجرينا 2026.. تحركات جديدة لتطوير الإنتاج الحيواني ودعم المستثمرين

افتتح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض الدولي لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك «أجرينا 2026»، وذلك نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة كبرى الشركات المحلية والدولية، وبإجمالي 685 عارضًا من 24 دولة.

وتفقد نائب وزير الزراعة أجنحة المعرض، واطلع على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في مجالات إنتاج الدواجن والماشية والأسماك، كما التقى عددا من الوفود الأفريقية المشاركة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وتوسيع مجالات الشراكة معها.

وشهد الافتتاح الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، والدكتور حامد الأقنص، مستشار وزير الزراعة.

وخلال جولته حرص الصياد على الاستماع إلى آراء العارضين ومقترحاتهم بشأن تطوير صناعة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوطين صناعة التقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج وزيادة كفاءتها.

وأشار نائب وزير الزراعة إلى أن الدولة تعمل على دعم وتطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني، لافتًا إلى التوجه نحو إنشاء مصنع للألبان المجففة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويدعم جهود توفير احتياجات السوق.

كما أكد اهتمام الدولة بدعم صغار المربين والفلاحين من خلال المبادرات والبرامج التمويلية، وفي مقدمتها المشروع القومي لإحياء البتلو، إلى جانب التوسع في توفير السلالات المحسنة وراثيًا، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج من الألبان واللحوم الحمراء، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأشاد نائب وزير الزراعة بالإقبال الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام، مؤكدا أهمية المعارض المتخصصة في تبادل الخبرات، والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، والتوسع في التصدير.

ويُقام معرض «أجرينا 2026» خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويستهدف استعراض أحدث التقنيات والتكنولوجيات في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، ودعم جهود الدولة المصرية لتطوير الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.