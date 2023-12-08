عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

هل تعتزل أنجلينا جولي؟.. فجرت النجمة أنجلينا جولي مفاجأة من العيار الثقيل خلال لقاء صحفي مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، حيث كشفت جولي عن نيتها اعتزال التمثيل والرحيل عن هوليوود بشكل نهائي.
 

وأوضحت أنجلينا جولي أن هوليوود لم تعد مكانًا صحيًا بالنسبة لها، حيث قالت عبر تقرير عرضته فضائية العربية: "من بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكانًا صحيًا، هناك أشياء نحتاج للشفاء منها"، كما تحدثت “أنجلينا” عن رحلة طلاقهت من برات بيت وكيف أثر التوتر على صحتها خلال السنوات الماضية.
 

وأضافت أنجلينا جولي أن جسدها تفاعل بقوة مع التوتر بشكل كبير: “ لقد أصبت فجأة بشلل نصفي قبل ستة أشهر من طلاقي، ولم يعد لدي حياة اجتماعية لأنني لا أريد لفت الانتباه”.
 

هل تعتزل أنجلينا جولي؟

وأوضحت جولي أن قرار اعتزالها لن يكون قريبًا جدا لكنه ضمن مخططاتها بعد مسيرة طويلة في عالم السينما والأعمال الخيرية في مختلف دول العالم، كما تحدثت أيضًا عن علاقاتها بأطفالها وكيف ساعدوها بوجودهم بجانبها على تخطي أزمة الطلاق، ووصفت علاقتها بهم، قائلة: “نحن أكبر مما يتخيل البعض، إننا 7 أشخاص مختلفون بحيوات مختلفة لكننا واد، وذلك سر قوتنا”.
 

ويشار إلى أن أنجلينا جولي حاصلة على عدة جوائز بعد نجاحها في العديد من الأدوار الصعبة كجائزة الأوسكار و3 جوائز جولدن جلوب، كما لقبت بالممثلة الأعلى أجرًا في هوليوود.

انجلينا جولى فضائية العربية هوليوود السينما الأوسكار أنجلينا اعتزال أنجلينا جولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

ترشيحاتنا

أهمها المشاركة في الانتخابات.. خطيب الجمعة يكشف عن مظاهر الإيجابية في المجتمعات

تحذير عاجل من مصر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا

تحذير خطير.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأمريكا

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ