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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الفلاحين: مستمرون في دعم الوطن والقيادة السياسية من أجل مستقبل أولادنا

النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين
النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين
شيماء مجدي

أكدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن جموع الفلاحين والمزارعين المصريين سيظلون جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن، حريصين على أمن مصر واستقرارها، ومساندين لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات، انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية وإيمانهم بأهمية الحفاظ على مقدرات الوطن.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس أهمية التكاتف الوطني والعمل المشترك في هذه المرحلة، مشددًا على أن الفلاح المصري كان وسيظل شريكًا أساسيًا في بناء الدولة المصرية، وداعمًا لجهود تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأوضح أبواللوز أن الفلاحين يضعون مصلحة مصر فوق كل اعتبار، ويواصلون العمل والإنتاج في الحقول لتوفير الغذاء للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وعيًا وتعاونًا من جميع أبناء الشعب المصري.

واختتم الأمين العام للنقابة تصريحاته بالتأكيد على استمرار الفلاحين في آداء دورهم الوطني والإنتاجي، والعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تحت شعار «تحيا مصر آمنة مستقرة، بسواعد أبنائها وإخلاص شعبها».

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