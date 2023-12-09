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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستقر في القاهرة.. الطقس اليوم | الأمطار مستمرة على السواحل وشمال بحري

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت، تشهد استمرار فرص الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق السواحل الشمالية بالبلاد وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر أيضا على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، على البلاد يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، استمرار نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس اليوم

ويشهد الطقس اليوم، أيضا إلى جانب فرص الامطار المتوقعة، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة 
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13 درجة

وشهدت مناطق الاسكندرية والبحير وكفر الشيخ، مساء الامس، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة شملت بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بالبلاد، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة إلى رعدية على بعض المناطق. 

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