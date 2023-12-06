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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد، في بيان عاجل على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك من تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ ️لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.
 

 

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الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

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أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من ظاهرتين جويتين

وذكرت هيئة الأرصاد أنه متوقع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الخميس، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 13
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 11
دمياط 21 14
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 23 15
السويس 22 14
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 24 15
نخل 23 10
كاترين 22 05
الطور 25 15
طابا 24 14
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 24 11
السلوم 20 08
سيوة 20 08
رأس غارب 27 17
الغردقة 26 17
سفاجا 26 19
مرسى علم 27 18
شلاتين 27 21
حلايب 25 20
أبو رماد 25 20
رأس حدربة 24 20
الفيوم 23 13
بني سويف 24 12
المنيا 23 10
أسيوط 24 11
سوهاج 25 14
قنا 26 14
الأقصر 26 13
أسوان 27 14
الوادي الجديد 26 09
أبوسمبل 27 14
 

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة الضباب القيادة درجات الحرارة

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