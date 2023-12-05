أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن أخر مستجدات الأحوال الجوية و الطقس حيث يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وكشفت الأرصاد عن تكون الشبورة المائية صباحا وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



وحسب الأرصاد، مازال التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب على أغلب المناطق، وينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

و تتهيأ فرص لأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب

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