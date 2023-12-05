أخطر الظواهر الجوية.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن الهيئة حذرت من تواجد الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على معظم الطرق، مما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من ١٠٠٠ متر.

الأرصاد تحذر المواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة القيادة بهدوء واتباع التعليمات المرورية وتشغيل كشافات الشبورة، متابعة: الشبورة المائية والضباب من أخطر الظواهر التي تحدث خلال حالات الاستقرار.

ولفتت إلى انخفاض درجات الحرارة بفارق درجتين عن أمس، ليكون الطقس خريفي خلال النهار، بارد ليلا.



وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة، خاصة في فترات الليل، بالإضافة إلى احتمالية سقوط الأمطار المتوسطة الرعدية اليوم، والتي من الممكن أن تتحول إلى سيول.