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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرؤية على القاهرة 800 متر.. الأرصاد تحذر من الضباب على الطرق

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

الطقس اليوم .. حذرت هيئة الأرصاد، من انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد نتيجة الشبورة المائية الكثيفة التى وصلت إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، خلال منشورها على الفيسبوك، إن ️مستوى الرؤية الأفقية الآن على القاهرة الكبرى ٨٠٠ متر والظاهره المؤثرة ضباب، لذا يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وناشدت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات، بتوخي الحذر وضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة التعليمات المرورية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم يشهد، انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها عودة لفرص سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة وعودة نشاط الرياح على مناطق أخرى أيضا.

الطقس اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم يكون لطيف نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، بارد على أغلب أنحاء البلاد.

كما يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس اليوم، على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأيضا مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، سوف يشهد نشاط رياح يكون مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.

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الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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