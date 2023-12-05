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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 15

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا /الأربعاء/، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.


وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال الأحمر على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 24 14
بنهــــا 23 15
دمنهور 22 15
وادي النطرون 24 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 23 15
طنطا 22 12
دمياط 22 15 
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 17
السويس 24 15
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 24 14
نخل 23 08
كاترين 22 05
الطور 28 16
طابا 26 15
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 21 11
السلوم 21 10
سيوة 23 09
رأس غارب 28 18
الغردقة 27 18
سفاجا 27 20
مرسى علم 28 19
شلاتين 28 23
حلايب 26 22
أبو رماد 26 22 
رأس حدربة 25 22
الفيوم 23 13
بني سويف 24 12
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 25 14
قنا 27 15 
الأقصر 27 14
أسوان 28 15
الوادى الجديد 29 10
أبوسمبل 28 14
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 34 23
المدينة 29 18 
الرياض 27 12
المنامة 25 20
أبوظبى 29 21
الدوحة 27 19
الكويت 27 11
دمشق 19 08
بيروت 22 16
عمان 16 09
القدس 17 10
غزة 22 15
بغداد 26 10
مسقط 27 19
صنعاء 24 05
الخرطوم 34 20
طرابلس 20 15
تونس 17 10
الجزائر 17 09
الرباط 23 14
نواكشوط 33 18
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 13 05
إسطنبول 13 11
إسلام آباد 23 07
نيودلهى 25 11 
جاكرتا 32 25
بكين 08 03-
كوالالمبور 32 25
طوكيو 17 09
أثينا 17 10
روما 12 03
باريس 07 02
مدريد 10 05
برلين 02 00
لندن 06 04
مونتريال 04- 14-
موسكو 11- 18-
نيويورك 06 01-
واشنطن 08 01-
أديس أبابا 24 11

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