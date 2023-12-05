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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رؤية ضبابية في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف طقس الـ 24 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن ظاهرة الشبور ة المائية هي التي تسيطر على الأجواء، فهي تصل لحد الضباب ومصحوبة بانعدام في الرؤية الأفقية، منوهة إلى أنه يتم التواصل والتنسيق التام بين هيئة الأرصاد والمرور لمتبعة الأمور أولًا بأول.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية تتكون في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتزداد كثافتها بشكل كبير من الساعة 3 فجرًا وحتى سطوع أشعة الشمس.
 

استمرار الشبورة المائية غدًا الأربعاء

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود الشبورة المائية الكثيفة، موضحة أنه من المتوقع استمرار تأثر البلاد بالشبورة المائية غدًا، الأربعاء، أيضًا؛ ولكنها ستكون أقل حدة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية إكسترا نيوز الاحوال الجوية

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