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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد استقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الأحد المقبل، مع فرص أمطار خفيفة لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ويومي الأثنين والثلاثاء، سيكون هناك أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات شمال الوجه البحري، وقد تكون خفيفة في المناطق الداخلية، ولكن ستزيد في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات الموجودة في جنوب سلاسل البحر الأحمر. 

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 حديث حول حالة الطقس 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن حالة الطقس في مصر مستقرة خلال اليومين المقبلين، والتحذير من انخفاض قيم درجات الحرارة بشكل كبير في فترات الليل، وتصل لـ 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، واستمرار الشبورة المائية التي قد تصل للكثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية. 

 وناشدت بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء. 

الأرصاد الجوية الاحوال الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد برنامج صالة التحرير عزة مصطفي الملابس الليل

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