عزة مصطفى: مصر أكثر دولة في العالم مهتمة بما يحدث في غزة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن مصر هي أكثر دولة في العالم مهتمة بما يحدث في قطاع غزة، وهذا هو قدر الدولة المصرية على مدار التاريخ وتحديدا الـ 74 عاما الماضية، فهذا هو قدر الدولة المصرية.

حديث حول قطاع غزة

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" أن مصر مازالت هي الدولة الوحيدة والأكثر على مستوى العالم المهتمة بما يحدث في قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني.

واستطردت أن انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تفقدت مؤسسة الهلال الأحمر المصري، وغردت من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتشكر الهلال الأحمر المصري على العمل على تجهيز المساعدات وما إلى ذلك، وعلى المجهودات العظيمة المبذولة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.