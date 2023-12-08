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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

كما سيكون هناك أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى

القاهرة 21 15

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 22 13

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 23 14

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 23 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 27 18

سفاجا 26 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 22

حلايب 26 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادى الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شبورة امطار

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