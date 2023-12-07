أمطار غزيرة مصحوبة بـ عواصف رعدية.. الأرصاد السورية تحذر من طقس اليوم

أفادت هيئة الأرصاد الجوية السورية ، اليوم الخميس، بأن درجات الحرارة ستصل لأعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، أن يكون الطقس بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام.

وأفادت المديرية أن الفرصة مازالت مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية على المنطقة الساحلية، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تتحول مساء إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت المديرية إلى ان تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، ويكون الجو غائماً جزئياً نهاراً يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وخاصة على المناطق الساحلية.

المنطقة الخميس الجمعة السبت

دمشق 21 / 10 19 / 11 18 / 9

القنيطرة 18 / 8 16 / 8 15 / 7

درعا 20 / 11 21 / 10 18 / 9

السويداء 16 / 10 18 / 9 15 / 8

حمص 19 / 10 20 / 11 17 / 9

حماة 20 / 11 21 / 11 18 / 10

الحسكة 16 / 8 18 / 11 16 / 7

اللاذقية 22 / 16 24 / 15 22 / 15

طرطوس 23 / 17 24 / 16 23 / 16

حلب 17 / 10 18 /11 17 / 9

إدلب 16 / 10 17 / 11 16 / 9

دير الزور 18 / 10 20 / 11 19 / 9

الرقة 16 / 9 18 / 10 17 / 8