«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

وذكرت الهيئة - في بيان، أمس الأربعاء - أنه متوقع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذير هام

حذرت الأرصاد من انعدام الرؤية تماما على بعض الطرق في هذا التوقيت بسبب الشبورة الكثيفة، مناشدة بتأجيل السفر بعيدا عن هذا التوقيت، وضرورة القيادة بحذر واتباع تعليمات المرور.

الأرصاد

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد:



العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 13

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 21 14

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 11

دمياط 21 14

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 15

السويس 22 14

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 15

نخل 23 10

كاترين 22 05

الطور 25 15

طابا 24 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 22 12

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 24 11

السلوم 20 08

سيوة 20 08

رأس غارب 27 17

الغردقة 26 17

سفاجا 26 19

مرسى علم 27 18

شلاتين 27 21

حلايب 25 20

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 24 20

الفيوم 23 13

بني سويف 24 12

المنيا 23 10

أسيوط 24 11

سوهاج 25 14

قنا 26 14

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادي الجديد 26 09

أبوسمبل 27 14

