عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

«أجلوا السفر فورا»|
«أجلوا السفر فورا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم  طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد

وذكرت الهيئة - في بيان، أمس الأربعاء - أنه متوقع شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذير هام 

حذرت الأرصاد من انعدام الرؤية تماما على بعض الطرق في هذا التوقيت بسبب الشبورة الكثيفة، مناشدة بتأجيل السفر بعيدا عن هذا التوقيت، وضرورة القيادة بحذر واتباع تعليمات المرور.

الأرصاد

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد: 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 13
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 11
دمياط 21 14
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 23 15
السويس 22 14
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 24 15
نخل 23 10
كاترين 22 05
الطور 25 15
طابا 24 14
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 24 11
السلوم 20 08
سيوة 20 08
رأس غارب 27 17
الغردقة 26 17
سفاجا 26 19
مرسى علم 27 18
شلاتين 27 21
حلايب 25 20
أبو رماد 25 20
رأس حدربة 24 20
الفيوم 23 13
بني سويف 24 12
المنيا 23 10
أسيوط 24 11
سوهاج 25 14
قنا 26 14
الأقصر 26 13
أسوان 27 14
الوادي الجديد 26 09
أبوسمبل 27 14
 

 

 

 

 

الأرصاد حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

موضوعات متعلقة

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

الأرصاد: غدا.. طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14

3 ظواهر جوية| مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ48 ساعة القادمة

صحف الكويت| الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

سيول في مرسى علم.. الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على الإسكندرية

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 15

ترشيحاتنا

ناقد رياضي:كولر لن يوافق على رحيل موديست بسهولة..ومواجهة الأهلي واتحاد جدة متكافئة

كيف تنجي نفسك من عذاب القبر وظلمته ؟

"الهيئة الوطنية": 68 منظمة محلية و22 ألف متابع محلي ودولي للانتخابات الرئاسية

إعلامية شهيرة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من 38 كيلوجراما بدون أي عمليات

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

معتمد جمال يعلن الطواريء في الزمالك لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف رشاقتها.. شاهد نسمة محجوب في أحدث ظهور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالصلصة الحمراء

أخفاه 50 عامًا .. أب يثير الجدل ويفشي سر خطير قبل وفاته بأيام

ملابس رياضية جريئة .. مي حلمي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ