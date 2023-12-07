الأرصاد: أجواء باردة.. وفرص لسقوط أمطار في هذه المناطق| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية سوف تقل بشكل تدريجي عن الأيام الماضية، مؤكدة أن هناك انخفاضات في درجات الحرارة اليوم عن أمس بمعدل درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء لطيفة وخريفية خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد.

الأرصاد:الصغرى تصل لـ 13 درجة مئوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك المزيد من انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث تصل الصغرى إلى 13 و 14 درجة مئوية، لافتة إلة أن الأماكن المفتوحة و المدن الجديدة يزداد بها الشعور بالبرودة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الأجواء فترة الليل باردة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة اليوم في المناطق المطلة على البحر المتوسط، و محافظات شمال الوجه البحري.