أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر (ثالث أيام الانتخابات وآخرها) طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بـ منخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار ️متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وكذلك أمطار️ خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح ️على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 21 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 15

نخل 21 6

كاترين 15 4

الطور 23 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الاسكندرية 21 15

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 20 13

السلوم 19 12

سيوة 18 10

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 19

حلايب 26 18

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 9

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 22 8

أبوسمبل 23 12