عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، بدءًا من غد الأحد الموافق 10 ديسمبر (أول أيام الانتخابات الرئاسية في الداخل)، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 إلى الأربعاء 13 من الشهر ذاته، التى تشهد عاصفة رعدية وأمطارا ورياحا على مختلف محافظات الجمهورية، كما تشهد حالة الطقس اعتبارا من الاثنين 11 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء؛ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباح الباكر على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، وتكون رعدية أحيانا، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة باعتبارها الظاهرة المؤثرة في هذه الفترة وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وخاصة قائدي السيارات في الفترة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 14

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 23 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 24 13

العريش 22 11

رفح 22 10

رأس سدر 24 15

نخل 22 6

كاترين 19 4

الطور 24 14

طابا 22 13

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 23 14

مطروح 23 12

السلوم 21 9

سيوة 21 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 17

سفاجا 28 19

مرسى علم 28 18

شلاتين 29 22

حلايب 28 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 24 11

بني سويف 24 10

المنيا 24 9

أسيوط 24 9

سوهاج 25 11

قنا 28 13

الأقصر 28 14

أسوان 31 15

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 30 15