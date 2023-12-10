أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين 11 ديسمبر (ثاني أيتم الانتخابات الرئاسية)، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية.. أمطار تصل لحد السيول

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتهيئ الفرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحيانا على مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر علي طرق القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 24 11

رفح 23 10

رأس سدر 24 14

نخل 24 4

كاترين 17 3

الطور 24 12

طابا 23 13

شرم الشيخ 25 18

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 9

سيوة 20 10

رأس غارب 26 16

الغردقة 25 16

سفاجا 24 18

مرسى علم 24 18

شلاتين 30 23

حلايب 27 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 27 23

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 24 9

أسيوط 24 8

سوهاج 26 10

قنا 28 12

الأقصر 27 11

أسوان 29 13

الوادى الجديد 28 8

أبوسمبل 29 14

