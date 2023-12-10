الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة لحالة الطقس حيث كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، وهى فترة آخر هاتور وبداية شهر كيهك ، حتى 15 ديسمبر 2023 .

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وأشار " فهيم " خلال تصريحات له، إلي أنه ولأول مرة تلامس الحرارة الدنيا حد الـ 11 – 12° م ليلاً مع حرارة معتدلة نهاراً لكنه مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ( نويبع وطابا ودهب ) وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الدلتا ( الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ – دمياط ) وبعض مناطق الصعيد ( أسيوط وسوهاج) ، مع تشكل للشبورة المائية صباحاً ونشاط ملحوظ للرياح الشمالية الباردة .

وشددت الأرصاد الجوية، في بيان عاجل لها، على ضرورة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة للحد من تقلبات الطقس والآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.