الأرصاد تكشف حقيقة وجود عواصف تنين قادمة إلى مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة، مطمئنة المواطنين بأن الحالة الجوية غدًا مستقرة وليس هناك أي عواصف قادمة ولا توجد عواصف تنين قادمة على مصر، موضحة أنها حالة فقط من حالات عدم استقرار الأحوال الجوية التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية.

حالة الطقس خلال 42 ساعة قادمة

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه متوقع غدًا الأحد أن تكون الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير بمعظم محافظات الجمهورية.

وأضافت، أن فرص سقوط الأمطار بسيطة وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وبعض المناطق من الصحراء الغربية ولا تؤثر على أي أنشطة يومية.

منخفض جوي يضرب مصر

وأشارت إلى أن الأجواء غدًا ستكون لطيفة طوال فترات النهار، ويتم التحذير من فترات الليل لوجود انخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن يومي الاثنين والثلاثاء سيكون هناك منخفض جوي متعلق بشكل كبير بطبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار ويكون بها زيادة في كميات الأمطار عن الأيام السابقة.

