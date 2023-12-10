عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف حقيقة وجود عواصف تنين قادمة إلى مصر

حقيقة وجود عواصف
حقيقة وجود عواصف تنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة، مطمئنة المواطنين بأن الحالة الجوية غدًا مستقرة وليس هناك أي عواصف قادمة ولا توجد عواصف تنين قادمة على مصر، موضحة أنها حالة فقط من حالات عدم استقرار الأحوال الجوية التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية.

حالة الطقس خلال 42 ساعة قادمة

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه متوقع غدًا الأحد أن تكون الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير بمعظم محافظات الجمهورية.

 وأضافت، أن فرص سقوط الأمطار بسيطة وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وبعض المناطق من الصحراء الغربية ولا  تؤثر على أي أنشطة يومية.

منخفض جوي يضرب مصر 

 

وأشارت إلى أن الأجواء غدًا ستكون لطيفة طوال فترات النهار، ويتم التحذير من فترات الليل لوجود انخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن يومي الاثنين والثلاثاء سيكون هناك منخفض جوي متعلق بشكل كبير بطبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار ويكون بها زيادة في كميات الأمطار عن الأيام السابقة.
 

منار غانم الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة عواصف تنين سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين والثلاثاء.. مصر تنفرد بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

ترشيحاتنا

أبو العينين: سنرصد سير الانتخابات الرئاسية بمنتهى الأمانة والمصداقية

فتح شهية المستثمرين.. الدولة تتخارج من 35 شركة ضمن الطروحات الحكومية

ماذا نريد من الرئيس القادم؟.. عضو تنسيقية شباب الأحزاب يجيب| فيديو

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ويؤكد "مواصلة الحرب" في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى بخان يونس.. واستشهاد 17 فلسطينيا في غزة

بعد العودة بنقطة للجزائر.. شباب بلوزداد يوجه رسالة لمسؤولي الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ