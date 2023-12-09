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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شتاء هذا العام الأشد برودة من نصف قرن.. الأرصاد تجيب

الأرصاد
الأرصاد

الأرصاد والطقس جمعيها تنال اهتمامات المواطنين في مصر، حيث يتردد تساؤل بين الحين والأخر أن شتاء هذا العام هو الأشد برودة من 50 عام ،ولكن لأهل الاختصاص رأى أخر حول هذا التساؤل.
قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور على ما يتردد بشأن أن فصل الشتاء الحالي الأشد بردوة خلال الخمسين عاما الماضية، موضحا أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة والأمطار أيضا.

 شتاء هذا العام الأشد برودة


أوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ، أن14 يوما تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، متوقعا أن تكون درجات الحرارة والأمطار في المعدلات الطبيعية.
استكمل حديثة قائلا :أن هناك اضطراب في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق، متوقعا أن يشهد الإثنين المقبل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
أشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن يوم الثلاثاء قد يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

يذكر أن حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نتعرض منخفض جوية متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي ويكون هناك حالة من التقلبات الجوية يصحبها أمطار وهذه الحالة تبدأ يوم الاثنين وتصل ذروتها يوم الثلاثاء المقبلة والأمطار تزداد.
وناشدت "غانم" المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه يشهد الإثنين المقبل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الأرصاد شتاء هذا العام الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

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