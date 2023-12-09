منخفض جوي متعمق.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الاثنين والثلاثاء

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية.



وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه هناك أمطار متوسطة تضرب محافظة الإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري وكفر الشيخ، مستدركة أن الأمطار ستقل خلال الأيام المقبلة، وأمطار وانخفاض كبير في درجات الحرارة.

منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نتعرض منخفض جوية متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي ويكون هناك حالة من التقلبات الجوية يصحبها أمطار وهذه الحالة تبدأ يوم الاثنين وتصل ذروتها يوم الثلاثاء المقبلة والأمطار تزداد.

وناشدت "غانم" المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انه يشهد الإثنين المقبل أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وخليج السويس وسيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار رعدية تضرب البلاد يوم الثلاثاء المقبلة



وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الثلاثاء قد يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.