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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحسبا لسيول.. قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى مع تحذيرات هيئة الأرصاد

سيول
سيول

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، فى بيان، إن الأجهزة التنفيذية، انهت جاهزيتها لخطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان المحافظة، في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

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وأشار عبدالباقى، إلى أن محافظ قنا وجه إدارة المرور باتخاذ كافة التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، بأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى البلاغات و الشكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

و ناشد محافظ قنا، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق التى تتساقط عليها مياه الأمطار. 

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