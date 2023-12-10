في أول أيام الانتخابات الرئاسية.. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات بالديوان العام

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، فى أول أيام الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

تضم الغرفة فى عضويتها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن قنا والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



كما تابع الداودى، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول المستشارين إلي لجان الانتخابات، مؤكداً انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات.

وأشار محافظ قنا ، إلى أنه سوف يتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

وأوضح الداودى، أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز وكافة المديريات التى ستعمل علة مدار اليوم.

وأضاف محافظ قنا ، أن المحافظة أنهت مبكرا تجهيز كافة المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من خلال مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، و تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

وناشد محافظ قنا ، المواطنين ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستورى، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.