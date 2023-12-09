عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للوقوف على الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.. محافظ قنا يتفقد غرفة الشبكة الوطنية الموحدة

الشبكة الموحدة للطوارىء
الشبكة الموحدة للطوارىء بقنا

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاستعدادات والإجراءات النهائية التي تم اتخاذها داخل مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، استعداداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها غداً الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

 

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد الخالق، مسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس بديوان عام المحافظة.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن المحافظة انتهت من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة، والذى يعمل على التنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية، مؤكداً أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع كافة الأجهزة المعنية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولاً بأول لسرعة توفيرها.


شدد الداودى، على ضرورة مراجعة إجراءات الربط الإلكتروني مع المراكز وتواجد ممثلي كافة الجهات المعنية داخل المركز، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمدن على مدار الساعة، ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميدانى من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية، وكذلك مراجعة استراحات القضاء وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف.

 

وقال محافظ قنا ، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها ٣٤١ لجنة فرعية بعدد ۳۱۲ مركزا انتخابيا موزعين على 10 لجنة عامة، لاستقبال الناخبين المقيدين الذين يصل أعدادهم ٢ مليون و١٤٦ ألفا و٥١ ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، بالإضافة لتخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

قنا الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ الانتخابات الرئاسية المقرات الإنتخابية مجلس الوزراء غرفة العمليات المركزية اللجان الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

جناح الأهلي يطالب بالرحيل عن النادي بعد خروجه من حسابات كولر

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور.. شاهد

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

استشهاد الصحفية علا عطا الله وعدد من أفراد عائلتها في قصف إسرائيلي

موضوعات متعلقة

قنا تخصص 6 لجان لتصويت الوافدين في الانتخابات الرئاسية

ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.. تسليم عقود عمل المعلمين المساعدين بقنا

ترشيحاتنا

زيزو يحقق رقما قاريا مع الزمالك بعد هدفه في ساجرادا الأنجولي

الوزارة أكدت .. أحمد موسى يزف بشرى للمواطنين بشأن الكهرباء

على أعلى مستوى.. أحمد موسى: تنظيم هائل للجان الانتخابية في جميع المحافظات

متعهدًا بإنهاء حماس.. نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

النائب محمد أبو العينين: جمعية برلمان البحر المتوسط جاهزة لمتابعة انتخابات الرئاسة بإنصاف ومصداقية

إسرائيل تزعم استشهاد 7000 مجاهد من حركة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

فوائد خارقة لتناول القرنفل .. تعرف عليها

على اسم ابنته .. محمد نور يطرح أحدث أغانيه |صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الرمان؟

فيديو

خطة أمريكا لقطاع غزة بعد فشل الاحتلال .. وهذا موقف حمـاس

أرفض المساكنة وقد أفعلها سرا.. تصريحات جريئة للإعلامي طوني خليفة |فيديو جراف

تراجع أسعار الذهب اليوم السبت .. وهذا سعر عيار 21

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ