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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة سير العمل والإنجاز.. محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي في المعنا

مشروعات الأمن الغذائى
مشروعات الأمن الغذائى بقنا

قام اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بجولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بمحطتي الألبان 1 و 2 ، ومزرعة النخيل ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف.

رافقه خلال الجولة، حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا، و أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم ثابت، مدير مزرعة الغابة والثروة السمكية.

استهل محافظ قنا ، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول والبرحى، حيث تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في انتاج تمور عالية الجودة.

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واطمأن محافظ قنا ، على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجهاً بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وتابع محافظ قنا ، سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام، مشدداً علي ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها.

وتفقد الداودى، الصوبات الزراعية المنزرعة بمختلف أنواع الخضروات"طماطم شيرى، طماطم بلدي، خيار، فلفل حار، فلفل رومى، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود" والكنتلوب و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ قنا ، علي أهميه المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة، و 15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500 نخلة بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية.

وتفقد محافظ قنا ، سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يعد من المشروعات الرائدة، حيث يتم توزيع انتاجه على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة لمصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

قنا مشروعات الأمن الغذائي الثروة السمكية مزرعة الخراف المعنا زراعة النخيل الصوبات الزراعية منتجات الألبان

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