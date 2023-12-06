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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسالة حب من أبناء السمطا.. مؤتمر جماهيري بقنا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

مؤتمر حزب الوطن
مؤتمر حزب الوطن

شارك حزب حماة الوطن بقنا ، فى مؤتمر جماهيرى بقربة السمطا التابعة لمركز دشنا، نظمه النائب سيد فؤاد أبوزيد ، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية.

حضر المؤتمر آلاف المواطنين من أبناء محافظة قنا من بينهم قيادات بحزب حماة الوطن، وجمع غفير من الأهالي الذين أكدوا تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

 

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وقال سيد فؤاد أبوزيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن بقنا ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه قيادة مصر تمكن من حماية مصر من المخاطر التى تحيط بنا من كل جانب، فضلاً عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه في كل ربوع مصر، كما تمكن من بناء مصر الجديدة وتسليح الجيش الذي أصبح من اقوى جيوش العالم لحماية الحدود والأمن القومي المصري.

وتابع أبوزيد، إن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة أخرى لقيادة مصر واجب وطني لا جدال فيه لاستكمال مسيرته في بناء الدولة المصرية الحديث وحمايتها من المخاطر المحاطة بها، كونه قيادة حكيمة وصاحب إرادة هدفها حماية الوطن.

وقال القمص يوليوس، ممثل الكنيسة بمركز دشنا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هبة من الله آتى بها في الوقت والزمان المناسب لحماية الوطن، وأن كل شعب الكنيسة، سوف يصوت لصالحه لقيادة مصر مرة أخرى.

وقال الشيخ علي محمد اسماعيل، خطيب بأوقاف دشتا، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 10و11و12 ديسمبر الجاري، واجب على كل مواطن في هذا الوطن يسمح له القانون بالإدلاء بصوته.

ودعا اسماعيل، كل الحاضرين والمواطنين بقنا، وكافة ربوع مصر، بالنزول والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، كونه القيادة الوحيدة التي تعمل بجد وإخلاص من أجل بناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعباً وجيشاً.

 

مؤتمر حماة الوطن

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