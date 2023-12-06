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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لحث الطلاب على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. رئيس جامعة جنوب الوادى يلتقى وكلاء الكليات

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، اجتماعا مع وكلاء كليات الجامعة، لـ "شئون الطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة"، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لمناقشة آليات المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وحث الطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ولمناقشة جميع التفاصيل الخاصة بمشاركة الطلاب.

 

ودعا رئيس جامعة جنوب الوادى، جميع منتسبى الجامعة للمشاركة الفعالة والتصويت  في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجباً وطنياً، وحقا دستوريا لكل مواطن.

 

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وقال عكاوى، إن جامعة جنوب الوادى عقدت خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات والندوات التوعوية بهدف حث الطلاب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه سوف يتم توفير وسائل نقل لمنتسبى الجامعة لمقر اللجان الانتخابية لتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات، وعلى ضرورة ظهور جميع منتسبي الجامعة بصورة مشرفة تعكس صورتها الإيجابية في المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة نظمت العديد من الأنشطة والندوات والمبادرات بهدف توعية الطلاب وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار دور الجامعة في تنمية الوعى لدى الطلاب وبما يساهم في تكوين الشخصية الإيجابية والمعتدلة للطلاب.


 

جامعة جنوب الوادى

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