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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير تعليم نجع حمادي: حظر استخدام الكتب الخارجية أو الترويج لها بالمدارس

تفقد مدارس نجع حمادى
تفقد مدارس نجع حمادى

حذر الدكتور عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، من استخدام الكتب الخارجية أو الترويج لأي مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة، داخل المدارس، ومنع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا أو غير ذلك على العاملين بالمدارس.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، انتظام الدراسة بمدرسة ناصر الابتدائية بالشاورية، ومدى جاهزية المدرسة لانتخابات الرئاسة المزمع انطلاقها داخلياً خلال الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر، وبرفقته عنتر حسن عبد اللاه، مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المروانى، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة.

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و تفقد مدير عام الإدارة ومرافقوه، الفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة، ومعامل الحاسب الآلي، والعلوم، وقاعات رياض الأطفال، واطلع علي السجلات المدرسية وخاصة سجل 5 سلوك، وسجلات تحضير المعلمين والمعلمات.

وشدد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية ، علي استغلال جميع الحجرات والفصول الدراسية الاستغلال الأمثل، وتهذيب الأشجار بحديقة المدرسة، ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي لدي تلاميذ المدرسة، والالتزام بتوزيع التغذية المدرسية في المواعيد الرسمية والمحددة سلفاً.

وأكد مدير عام الإدارة، ضرورة الاستعداد التام للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتجهيز المدارس بكل ما يلزم من احتياجات تضمن توفير الراحة لمسئولي اللجنة الانتخابية، والناخبين، مشددا على ضرورة النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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