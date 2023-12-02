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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بتوفير الدعم اللوجستي اللازم خلال الانتخابات الرئاسية

اجتماع الانتخابات
اجتماع الانتخابات

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جميع الأجهزة التنفيذية بتوفير الدعم اللوجستي اللازم وسرعة الإنتهاء من تجهيز المقار الانتخابية، وضرورة انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال فترة الإنتخابات والتأكد من وجود مصدر طاقة كهربائية بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء، و مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، ومناقشة الترتيبات النهائية والمقرر انعقادها أيام" 10و11و12" من شهر ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظ، و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري العموم بالمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

 

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كما أكد محافظ قنا، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ تحسبا لوقوع حالات مرضية طارئة.

ووجه محافظ قنا ، مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كراسى متحركة داخل اللجان لخدمة ذوى الهمم مع مساعدتهم للتعرف على قواعد البيانات الانتخابية الخاصة بهم.

و أوضح محافظ قنا، أن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى بمحافظة قنا داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد الداودى، أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كل العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة، التى تعكس مدى تحضر الشعب المصرى العظيم.

وأضاف محافظ قنا، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة وإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بنطاق المحافظة وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

ووجه الداودى، إدارة المرور بوضع خطة مرورية عاجلة لتسهيل حركة انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، لافتاً إلى أنه سوف يتم انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة علي مدار الساعة للتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز الانتخابية واللجان الفرعية لمتابعة الأحداث أولا بأول.

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