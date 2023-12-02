اجتماع طارىء بمحافظة قنا لمناقشة خطة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خطة توفير السلع الغذائية الأساسية وعلي رأسها السكر للبيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع طارئ بديوان عام محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظ، وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري العموم بالمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأوضح الداودى، أنه تم توزيع 1397 طن من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بمنافذ الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومحلات البقالة ومنافذ مشروعات الامن الغذائي، والمنافذ التابعة للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية والشوادر والمعارض التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بشكل يومى.

وأضاف محافظ قنا ، أنه خلال شهر يناير المقبل سيتم بدء موسم عصير القصب بمصانع السكر التابعة للمحافظة والتى ستساعد فى القضاء نهائيا على الأزمة و توفير كميات كبيرة من السكر للمواطنين بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ قنا ، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية التى تساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.