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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنمية الموارد.. تشكيل لجنة عليا لتنظيم الإعلانات في قنا

اجتماع الإعلانات
اجتماع الإعلانات

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، دراسة المقترحات المقدمة لتنمية موارد منظومة الإعلانات بالمحافظة، من خلال تشكيل لجنة عليا جديدة لتنظيم الإعلانات، تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه وكلاء شركات الدعاية والإعلان.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا ، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وأوصى محافظ قنا، بضرورة وضع لائحة إعلانات جديدة، تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص، بهدف تيسير كافة الإجراءات على وكلاء الاعلانات.

 

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية فى القطاعات الخدمية المختلفة.

 

كما استمع محافظ قنا، خلال الإجتماع إلى تقارير لجان المعاينات للمواقع المقرر طرحها لتنفيذ إعلانات بها، حيث قامت اللجنة بحصر الشوارع والميادين والاماكن المميزة بمدن المحافظة، لاستغلالها الاستغلال الأمثل في مقترح وضع الإعلانات، بهدف تنمية موارد الدولة من خلال منظومة الإعلانات بالمحافظة.

 

 

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