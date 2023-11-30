افتتاح فرع جديد لـ بنك مصر بمجمع الألومنيوم

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وجمال عبد القادر، نائب رئيس فروع بنك مصر، فرع جديد لـ بنك مصر بمجمع الألومنيوم، أعقبها بتفقد أقسام الفرع والاستماع إلى شرح حول آلية العمل بالفرع الجديد والخدمات المقدمة للعملاء.



جاء ذلك بحضور دكتور مهندس محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي بشركة مصر للألومنيوم ، وكلا من النائب خالد خلف الله، والنائب فتحي قنديل، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، ورضا محمود نصر، مدير عام منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر، وسيد عبد الرازق، مدير فرع مجمع الألومنيوم، ومديرى فروع البنك بقنا، و مديرى القطاعات بمجمع مصانع الألومنيوم.



وأكد محافظ قنا ، أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات المتوسطة، وتمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل، بالإضافة لدورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف الداودى، بأن إفتتاح فرع جديد بمجمع الألومنيوم سوف يخدم العاملين بالمجمع والأهالى المقيمين بمحيط المجمع للتيسير على عملاء البنك وتوفيراً للوقت والجهد.



وأشار محافظ قنا ، إلى أن الفرع سوف يتيح عدد من ماكينات الصراف الآلى ATM للتيسير على مرتادى الفرع، وكذا تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي ومع تطور احتياجات العملاء فى ظل التحول الرقمي المتلاحق الذى يشهده القطاع المصرفي حالياً.



وقال جمال عبد القادر، نائب رئيس فروع بنك مصر ، إن افتتاح الفرع الجديد يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الجغرافى، وخاصة المناطق غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافى، لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء، وكذلك في إطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة، كما أن جميع العاملين بالفرع من أبناء محافظة قنا.

وأوضح رضا محمود، مدير عام منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر، بأنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث التطورات بما يساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك.