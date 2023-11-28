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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 آلاف كوبون سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية بقنا

اجتماع البنك الزراعى
اجتماع البنك الزراعى

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، استلام مديرية التضامن الاجتماعي لـ 5000 كوبون مساعدات غذائية بقيمة 200 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى مليون جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصرى، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي بقنا، بحيث يتم صرفها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.

جاء ذلك بحضور ابراهيم عطي، الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصرى، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والمحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا، وعلاء سليمان، مدير العلاقات العامة بالبنك الزراعي بقنا.

وأشاد نائب محافظ قنا، بمبادرة البنك الزراعي المصرى ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضاف عمر، أن البنك الزراعي المصري بصدد تقديم عدد من الأجهزة الكهربائية بواقع" 50 ثلاجة، 50 غسالة، 50 بوتاجاز" لدعم الفتيات المقبلات علي الزواج من الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا.

كما أثنى ابراهيم عطي، الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصرى، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعي والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، فى كافة مجالات التنمية، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة.

 

وأعرب نائب محافظ قنا ، عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الإجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

 

وأوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بـ قنا، بأنه سوف يتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقاً لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الإجتماعي لمساعدتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.


 

 

اجتماع البنك الزراعى

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قنا مديرية التضامن البنك الزراعي المصري التضامن الاجتماعي المجمعات الإستهلاكية حياة كريمة

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