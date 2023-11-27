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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا توقع الكشف على 372 مواطنا ضمن قافلة علاجية متخصصة بسمهود

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن القافلة الطبية العلاجية المتخصصة بقرية سمهود بمركز أبو تشت في تقديم خدماتها لـ 372 مواطن على مدار اليوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن القافلة المنعقدة علي مدار يوم واحد، استفاد منها 132 مواطن في تخصص الباطنة، و154 في تخصص الأطفال، بالإضافة لـ 86 مستفيدة في تخصص النساء وتنظيم الأسرة.

 

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وأضاف بدران، أن القافلة تعد ضمن القوافل العلاجية المتخصصة العديدة التي تنظمها مديرية الصحة في إطار مبادرة 100 يوم صحة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـقنا، استمرار خطة القوافل الطبية الشاملة والمتكاملة التي تجوب شتي القري والنجوع وفق خطة موضوعة لضمان وصول الرعاية الصحية اللازمة لمستحقيها.

وأشار بدران، إلى أن القافلة تتم تحت رعاية وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بهدف تقديم أوجه الرعاية المتنوعة للمواطنين بجميع قرى المحافظة.
 

قافلة طبية بقنا

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قنا صحة قنا قافلة علاجية متخصصة وزارة الصحة أبوتشت سمهود مبادرة 100 يوم صحة

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