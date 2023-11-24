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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. قافلة طبية مكبرة تجرى الكشف على 802 مواطن بحجازة قبلى

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القافلة الطبية بقرية حجازة قبلي التابعة لإدارة قوص، نجحت فى توقيع الكشف علي ٨٠٢ مواطن، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتي تهدف لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن القافلة الموسعة استفاد منها ١٤٠ مواطن في تخصص الباطنة، ٢٠ جراحة، ٣٣ نساء، ٨٦ أطفال و ١٢ تنظيم أسرة.

 

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وأشار بدران، إلى أن القافلة امتدت جهودها لعمل تحاليل لـ ١٠٢ مواطن في معمل الدم، ٥١ معمل المتوطنة وعمل أشعة عادية لـ ٧ مواطنين وسونار لـ ٤٦ مواطن، بالإضافة إلي تحويل ٧ مواطنين للمستشفي لتلقي الرعاية اللازمة.

قال الدكتور أحمد على، مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بـ قنا ، إن جهود إدارة القوافل بالمديرية لا تقتصر فقط علي تقديم الرعاية الطبية ولكن يتم عقد ندوات توعية وإرشاد للمترددين علي القافلة من السيدات والرجال حول المبادرات الرئاسية المختلفة وأهمية الإستفادة منها.

أضاف مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بـ قنا ، كما تساهم القوافل فى التوعية بالأمراض المختلفة التي تصيب المواطنين نتيجة تغيير الفصول ودور التطهير في المنازل وأماكن التجمعات المختلفة، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة لصرف الأدوية بالمجان.

قنا وزارة الصحة قوص حجازة قبلى حياة كريمة تنظيم أسرة القوافل الطبية

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