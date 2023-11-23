تدريب العاملين بوحدات الكلى على التعامل المباشر مع الأعطال الطارئة للغسيل الكلوي





نفذت إدارة الكلي الصناعي التابعة للإدارة العامة للطب العلاجى بمديرية الصحة بـ قنا ، دورة تدريبية، خلال الفترة من ٢١نوفمبر حتي ٢٣ نوفمبر، بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسى، مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية.

تضمنت فعاليات الدورة التدريبية، المهارات الأساسية والفنية بوحدات الكلي الصناعى، والتي شملت جميع الفئات العاملة بالوحدات من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين ضمن سلسة تدريبات للنهوض بالخدمة الطبية.

كما تناولت فعاليات الدورة، الأعطال التي تحدث أثناء عملية الغسيل الكلوي للمرضي وكيفية التعامل المباشر والطارئ معها والحرص علي إرضاء المرضى.

وقال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن التدريب ناقش العديد من النقاط، أهمها: المهارات الأساسية والفنية بوحدات الكلي الصناعى، مع شرح مفصل عن مرض الفشل الكلوي الحاد والمزمن وطريقة التركيب والتشغيل لماكينات الغسيل الكلوي والمتابعة لمرضي الغسيل الكلوي، وشرح لطرق الوقاية من الفشل الكلوي وأسبابه.

وتابع بدران، كما تضمن التدريب، شرح البنود الرئيسية تفصيلياً لقرارات نفقة الدولة والأدوية الخاصة بمرضي بالغسيل الكلوي وفنيات التعامل والتواصل مع المنتفعين والتغذية الخاصة بالمرضي وسبل مكافحة العدوي داخل الوحدات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن التدريب يأتى ضمن سلسلة دورات تدريبية من خلال إدارة التدريب بالمديرية لمقدمي الخدمة بوحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، فى ظل خطة وزارة الصحة والسكان في التطوير والتعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية بالمستشفيات لتحسين أداء الخدمة الطبية وتقديمها بالشكل المناسب، تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة، و محافظ قنا.



انتهت فعاليات التدريب، بتكريم المتدربين وتقديم شهادات التدريب بالساعات المعتمدة للفريق، بحضور الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية والدكتور محمد العديسي، مدير إدارة الكلي الصناعي بالمديرية، مع التأكيد على ضرورة بذل أقصي جهد لخدمة مرضى الغسيل الكلوى.





