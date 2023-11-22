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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي ومديرية الصحة بقنا لميكنة الخدمات

توقيع برتوكول تعاون
توقيع برتوكول تعاون بقنا

وقع الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ومديرية الصحة، تتولى من خلاله الجامعة، دعم المنظومة الصحية من خلال تصميم نظام ميكنة ورقمنة الخدمات الصحية بالمديرية وعلى رأسها مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك تحت رعاية ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية بقنا.

 

جاء ذلك بمقر جامعة جنوب الوادى بـ قنا، وبحضور الدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة بقنا، ولفيف من القيادات الجامعة والصحة.
 

 

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وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن بروتوكول التعاون يعد تطبيقا لتوجه الدولة المصرية الحالي نحو رقمنة وميكنة جميع الخدمات الحكومية تيسيراً على المواطنين ومقدمي الخدمة.

 

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، كما يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة جنوب الوادي على التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة وعلى تقديم كافة أوجه الدعم  في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والثقافية ومجالات البحوث وبرامج التدريب وتبادل الخبرات والمعارف للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 

فيما أشاد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بجهود جامعة جنوب الوادى، فى دعم القطاع الطبي بقنا في الناحية التعليمية للطلاب وخاصة طلاب كليات القطاع الطبي ومن خلال المستشفيات الجامعية التي تساهم في رفع المعاناة  عن أبناء المحافظة من خلال أساتذة كليات الطب المتميزين، مؤكداً أن التعاون المشترك سيظل مستمراً و ممتداً من أجل تبادل الخبرات العلمية والتدريبية.

 

وأضاف بدران، بأن الجامعة سوف تتولى من خلال البرتوكول تصميم نظام لإدارة المخازن التابعة لمديريه الصحة بقنا وتنظيم الصلاحيات وتوفير البيانات المطلوبة بشكل سلس وفعال، كما ستتولى الجامعة تدريب المختصين والمسؤولين عن استخدام النظام.
 


 

توقيع بروتوكول تعاون

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