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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة جامعة جنوب الوادي تقدم مساعدات لـ 1500 أسرة بشلاتين

قافلة شلاتين
قافلة شلاتين

واصلت القافلة الشاملة لـ جامعة جنوب الوادى، تقديم خدماتها المتنوعة لأهالي منطقة حلايب وشلاتين، حيث قدمت مساعدات لـ ١٥٠٠ أسرة بمحيط منطقة شلاتين، فى إطار دور جامعة جنوب الوادى في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لـ جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، والدكتور علي الدين عبد البديع، منسق عام القافلة.

 

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وقال نائب رئيس جامعة جنوب الوادى ، إن قافلة الجامعة بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، تأتى برعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والقيادات الشعبية، وتستهدف تقديم خدمات طبية ومجتمعية، بجانب توزيع كميات متنوعة من المواد الغذائية بمنطقة شلاتين.
 

وأكد نائب رئيس الجامعة، بأنه تم تقديم المساعدات لـ ١٥٠٠ أسرة بمحيط مدينة شلاتين، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمنطقة، ضمن الخدمات المتنوعة التى تسعى قافلة الجامعة لتقديمها لأهالينا بهذه المناطق.

 

وأضاف الدكتور علي الدين عبد البديع، منسق عام القافلة، بأنه تم توزيع الأدوات المكتبية على طلاب المدارس بمنطقة شلاتين، وسط ترحيب كبير بوفد الجامعة من أهالي مدينة شلاتين.

 

و أشار القصبى، إلى أنه يجري الإعداد لإجراء دراسة سوسيولوجية للاحتياجات التنموية لمدينة شلاتين، حتى يتم تنفيذ وتقديم الخدمات وفقاً لمخرجاتها خلال الفترة المقبلة.
 

 

قافلة شلاتين

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جامعة جنوب الوادي جامعه منطقة شلاتين مساعدات الحماية الاجتماعية رؤية مصر ٢٠٣٠ خدمات طبية التضامن الاجتماعي دراسة سوسيولوجية

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