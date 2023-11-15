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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادى تطلق قافلة شاملة لـ حلايب وشلاتين وأبورماد

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

أطلقت جامعة جنوب الوادى، قافلة تنمية شاملة لمناطق"حلايب وشلاتين وأبورماد"، اليوم الأربعاء وحتى السبت القادم، برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وفى إطار التوجهات الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بتعزيز دور الجامعات في تحقيق الاهداف الوطنية المنشودة.

شارك فى القافلة، الدكتور عباس منصور، رئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، و الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الآداب، التربية النوعية، الزراعة، التمريض، التربية بالغردقة وفريق من الجهاز الاداري والفنيين.

 

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وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن القافلة تؤدى خدماتها المتنوعة مستهدفة تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، وتحسين مؤشرات الخدمات الطبية بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الجامعة ومعاونيهم في مختلف التخصصات.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى ضرورة تحقيق الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعظيم الفائدة على المواطنين المستفيدين من خدمات القافلة.

وأضاف الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة الطبية تضم تخصصات"النساء والتوليد، الأطفال، الجراحة العامة، الباطنة، الصدرية، المسالك، العظام"وفرق طبية من كليات طب الفم والأسنان ، الطب البيطري و صيادلة لتقديم العلاج للمواطنين.

وقال الدكتور علي الدين عبد البديع، منسق عام القافلة، إن فعاليات القافلة تتضمن ندوات توعوية بمخاطر الإدمان وأضرار المخدرات على الفرد و المجتمع، توعية أسرية، خدمات التمريض وأنشطة بحثية لأعضاء هيئة التدريس من كليتي الزراعة و التربية بالغردقة وأنشطة فنية لكلية التربية النوعية.

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