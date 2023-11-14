تأجيل قضية الإهمال لأطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت في قنا

ترأس الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ، وفدا طبيا لمحكمة أبوتشت الجزئية، لحضور قضية إهمال طبي موجهة ضد أطباء قسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي.

ضم وفد نقابة أطباء قنا، كلا من: الدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، والدكتور أنور برهامي، والدكتور محمد العديسي، والمستشار محمود عباس، محامي النقابة العامة للأطباء.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، إن الوفد توجه لمحكمة أبوتشت الجزئية لمساندة الأطباء في القضية التي وجهت ضدهم، وهي تهمة الإهمال الطبي.

وأضاف الديب، أن مساندة الأطباء والوقوف بجانبهم دور أصيل من أدوار النقابة، لا سيما في ظل ما يقدمونه من خدمات طبية لتخفيف العبء عن الأهالي في كل الأماكن المخصصة، سواء مستشفيات أو وحدات طبية أو داخل العيادات.

وأوضح نقيب أطباء قنا، أنه تم تأجيل القضية لمدة أسبوع لاستيفاء بقية الأوراق، لافتاً إلى أنه يثق في نزاهة القضاء العادل ودوره، وكذلك دفاع النقابة متمثلا في محامي النقابة.