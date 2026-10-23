في سابقة من نوعها.. سلاحا الجو الفرنسي والبريطاني يجريان تدريبا نوويا مشتركا

أعلن وزير القوات المسلحة الفرنسي كاثرين فوتران مشاركة طائرات قتالية بريطانية من طراز “يوروفايتر”، لأول مرة، في تدريبات نووية فرنسية.

وبحسب البيان الصادر عن السلطات الفرنسية ؛ فإن هذا يُعد تحولاً جذرياً بالنسبة للقوات الجوية الاستراتيجية الفرنسية (FAS)، التي لطالما عملت باستقلالية تامة منذ تأسيسها في ستينيات القرن العشرين.

وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن طائرتين فرنسيتين من طراز "رافال بي" تابعتين لهذه القوات كانتا قد أجرتا تدريباً مشتركاً مع طائرتين ألمانيتين من طراز "يوروفايتر" في وقت سابق من هذا الصيف.

ويضع هذا التدريب "إعلان نورثوود" -الذي وُقِّع في يوليو 2025- موضع التنفيذ الفعلي؛ وهو إعلان مَهَّد الطريق تحديداً للتعاون العملياتي في مجال الردع النووي.

وتابعت الوزارة الفرنسية: لا يزال نطاق التدريب غير معروف؛ إذ ربما كان يتعلق بتمرين يحمل اسم "بيلوت 2026-04" ، والذي كان مقرراً مساء الثلاثاء (مع تخصيص يوم الأربعاء كخيار بديل).

وتابعت : وتُعد تدريبات "بيلوت" بمثابة نسخة مصغرة من تدريبات "بوكر" (POKER)، ويُرجح أنها تُستخدم لتأهيل أطقم جديدة تمهيداً لمشاركتهم في عمليات "بوكر" الرئيسية.