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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إدارة قوص التعليمية تدشن مركز استعلام إلكترونيا لإرشاد الناخبين لمقار لجان التصويت

مدير عام تعليم قوص
مدير عام تعليم قوص

أعلن عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، جنوب قنا ، تدشين أول مركز استعلام الكترونى، لإرشاد الناخبين بأماكن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى العاشرة من ديسمبر المقبل ولمدة ٣ أيام، مؤكداً الجاهزية الخدمية والادارية لـ ٤٢ مدرسة سوف تستخدم مقاراً للإدلاء بأصوات الناخبين بالمدينة وقرى المركز.

 

وأشار مدير عام تعليم قوص، إلى أنه تم تخصيص صالة الديوان العام بمدخل الإدارة بعد تزويدها بجهازين كمبيوتر لاستقبال المواطنيين والاستعلام عن أماكن لجان إدلائهم بالأصوات طبقاً لقاعدة بيانات الهيئة العليا للانتخابات.

 

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وأوضح القباني، أنها المرة الأولى التى يتم تدشين مركز لارشاد المواطنيين عن أماكن الإدلاء بأصواتهم داخل الإدارات الحكومية كمشاركة من تعليم قوص للتسهيل على المعلمين والعاملين وسكان المناطق المجاورة لمبنى تعليم قوص.

وأضاف مدير عام الإدارة التعليمية بـ قوص، أنه سوف يتم التواصل مع المدارس المركزية بالمجالس القروية للمركز التى ليس بها لجان انتخابات لتعميم فكرة مركز إستعلام الناخبين بداية من مطلع ديسمبر المقبل وحتى نهاية الانتخابات الرئاسية.

وأكد القبانى، أن المشاركة بالتصويت فى الانتخابات واجب وطنى أكدت عليه جميع الأديان السماوية والدساتير الحياتية لدفع عجلة التنمية، فالاستقرار هو الركيزة الأساسية التى تضمن تحقيق تنمية مستدامة حقيقة تؤهل الأمم لتخطى الصعوبات.

وأشار مدير عام تعليم قوص، إلى أن مصرنا الغالية تشهد ثورة حقيقة للبنية التحتية معولا على ماحققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتى نقلت قرى صعيد مصر نقلة كبيرة، بعد أن عشنا عصور من التهميش الخدمى والثقافى لتنقلنا حياة كريمة إلى مستقبل طالما تمنيناه ومشروعات شملت بنية تحتيه ومجمعات إدارية وصحية ضخمة جعلت قرى صعيد مصر محط أنظار العالم.

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