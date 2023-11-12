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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تناقش استكمال مبنى الطوارئ بالمستشفى العام

اجتماع مستشفى قنا
اجتماع مستشفى قنا العام

قال الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى قنا العام، سوف يكون له أثر كبير فى تقديم خدمات الطوارئ والحالات الحرجة بما يدعم المنظومة الصحية وييسر حصول المواطنين على الخدمة اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية بفريق مديرية الصحة، ضم الدكتورة سمر عاطف، مديرة إدارة التخطيط ومسئول متابعة المشروعات بالمديرية، المهندسة رباب أحمد، مديرة إدارة الورش والصيانة والمهندس عصام محمد، مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا.

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وأشار بدران، إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة مشروع استكمال الأعمال بمبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن الاجتماع ناقش أُطر استكمال أعمال مبني الطوارئ، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتم بتمويل من البنك الدولى بتكلفة ٥٠ مليون جنيه مصرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، من المقرر طرح المرحلة الثانية منه لاستكمال الدور الأرضى من المشروع والذي يقع على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع بهدف تقديم خدمات العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ به.

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