عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد قنا يقود حملة مرورية لمتابعة إلتزام سائقى الأجرة بالتعريفة المقررة

حملة سيارات الأجرة
حملة سيارات الأجرة

قاد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، حملة مرورية أمام نقطة تفتيش البياضية، لمتابعة مدى إلتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الحملة، المقدم أدهم يوسف، مدير مباحث مرور قنا ، وأحمد فيصل، مدير إدارة مواقف قنا.

 

المجتمع المدني بقنا يكشف لـ "صدى البلد" أحدث طرق مواجهة زواج الأطفال

حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب "غير المرخصة" بصحراء حجازة في قنا

 

واستوقف السكرتير العام المساعد، سيارات الأجرة لسؤال المواطنين حول مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة،‏ وأكد عدد كبير من المواطنين أن السائقين ملتزمين بتحصيل التعريفة المقررة دون أى زيادة، بإستثناء عدد من السائقين تبين قيامهم بتحصيل أجرة زيادة بالمخالفة للتعليمات، وتم سحب رخصهم وتحرير مخالفات وغرامات مالية ضدهم.

ودعا السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، مشدداً على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة قنا ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وحرص  محافظ قنا ،نحو السعى لتطبيق سيادة القانون، مشيراً إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

 

حملة سيارات الأجرة

IMG-20231112-WA0141
IMG-20231112-WA0141
IMG-20231112-WA0143
IMG-20231112-WA0143
IMG-20231112-WA0148
IMG-20231112-WA0148
IMG-20231112-WA0146
IMG-20231112-WA0146
IMG-20231112-WA0151
IMG-20231112-WA0151
IMG-20231112-WA0152
IMG-20231112-WA0152
IMG-20231112-WA0160
IMG-20231112-WA0160
IMG-20231112-WA0163
IMG-20231112-WA0163
IMG-20231112-WA0165
IMG-20231112-WA0165
IMG-20231112-WA0167
IMG-20231112-WA0167
قنا نقطة تفتيش البياضية حملة مرورية السائقين مرور قنا التعريفة المقررة سائقى سيارات الأجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

موضوعات متعلقة

المجتمع المدني بقنا يكشف لـ "صدى البلد" أحدث طرق مواجهة زواج الأطفال

رئيس جامعة جنوب الوادي يعقد اجتماعا للتوعية بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

ضمن حملة"صوتك مستقبلك"..ندوة بمركز النيل للإعلام بقنا حول"المشاركة السياسية مسئولية وطنية"

شركة قنا تعلن قطع المياه عن منطقتين بمدينة نجع حمادى .. غدا

حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب "غير المرخصة" بصحراء حجازة في قنا

كريمة كمال وكيلاً لكلية الإعلام بجامعة جنوب الوادى

قافلة تنظيم الأسرة تقدم خدماتها لـ3642سيدة بدشنا ونجع حمادى فى قنا

شاب ينهي حياة زوجته بسبب خلافات أسرية في قنا

ترشيحاتنا

المستشار الألماني يرفض الوقفا الفوري لإطلاق النار في غزة

انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات Fly in Egypt 2023

طلب أمريكي عاجل من نتنياهو بعد تصريحاته عن السيطرة الأمنية على غزة

أبو العينين يطالب بالبحث عن آليات جديدة لتمويل جوائز الدولة| فيديو

الأمم المتحدة تطالب إيران بالضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة

أبو العينين: تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات فرصة لزيادة الربط مع القارة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

اتطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز لها القلوب

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ