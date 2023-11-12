سكرتير مساعد قنا يقود حملة مرورية لمتابعة إلتزام سائقى الأجرة بالتعريفة المقررة

قاد محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، حملة مرورية أمام نقطة تفتيش البياضية، لمتابعة مدى إلتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال الحملة، المقدم أدهم يوسف، مدير مباحث مرور قنا ، وأحمد فيصل، مدير إدارة مواقف قنا.

واستوقف السكرتير العام المساعد، سيارات الأجرة لسؤال المواطنين حول مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة،‏ وأكد عدد كبير من المواطنين أن السائقين ملتزمين بتحصيل التعريفة المقررة دون أى زيادة، بإستثناء عدد من السائقين تبين قيامهم بتحصيل أجرة زيادة بالمخالفة للتعليمات، وتم سحب رخصهم وتحرير مخالفات وغرامات مالية ضدهم.

ودعا السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، مشدداً على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة قنا ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وحرص محافظ قنا ،نحو السعى لتطبيق سيادة القانون، مشيراً إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.