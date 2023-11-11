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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب "غير المرخصة" بصحراء حجازة في قنا

طواحين الذهب بقنا
طواحين الذهب بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا ، حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة والمقامة على أملاك الدولة، حي أسفرت الحملة عن إزالة ٧ طواحين غير مرخصة و١٣ حوض سيانيت.

وقال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لازالة طواحين الذهب غير المرخصة و المقامة علي أراضي أملاك الدولة بصحراء حجازة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

 

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وأوضح الشعينى، أن الحملة أسفرت أعمالها عن إزالة ٧ طواحين غير مرخصة و١٣ حوض سيانيت، مقامة على مساحة ٢٦٥٠م من أراضي أملاك الدولة بناحية العليقات، يسعي أصحابها للكسب السريع دون النظر لحق الدولة.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، أن رئاسة الوحدة سبق وحذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات والآلات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء.

وأشار الشعينى، إلى أن حملات وقف هذه الطواحين التى تعتمد على طرق تقليدية لاستخراج معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب، تهدف إلى وقف إهدار لمورد مهم من موارد الدولة.

 

طواحين ذهب بقنا

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