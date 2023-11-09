تعدت على تلميذة بالضرب والسب..التحقيق مع أخصائية اجتماعية بمدرسة ابتدائية بنجع حمادى

باشرت جهات التحقيق بنجع حمادى شمال قنا ، التحقيق فى واقعة التعدى على تلميذة بالصف الخامس الابتدائى من قبل أخصائية اجتماعية بالمدرسة.



جاء ذلك بناءاً على بلاغ مقدم من والد التلميذة م.م.ع.ج، يتضمن اتهام لأخصائية اجتماعية بمدرسة بركة الابتدائية بنجع حمادى، بالتعدى بالضرب والسب على ابنته التلميذة بالصف الخامس الابتدائى.

وأحيلت الواقعة إلى إدارة الشئون القانونية بإدارة نجع حمادى التعليمية، والنيابة الإدارية، والتى باشرت التحقيق فى الواقعة وسماع الأطراف لاتخاذ القرار المناسب.

وقال والد التلميذة، في البلاغ، حدثت مشادة كلامية بين ابنتى وزميلتها فى المدرسة، والتى تبين أنها ابنة أخصائية اجتماعية بالمدرسة، ما دفع والدتها للتعدي بالضرب والسب على ابنتى.

وتابع والد التلميذة المعتدى عليها، كما واصلت التعدى على ابنتى من الطابق الرابع حتى الطابق الأول، ما تسبب فى إصابة ابنتى بكدمات فى جسدها، بخلاف الآلام النفسية التى حدثت جراء هذا التعدى.

وأشار والد التلميذة، إلى أنه تقدم ببلاغين أحدهما للإدارة التعليمية والآخر للنيابة الإدارية، يتضمن تقرير طبى من مستشفى نجع حمادي العام، يوضح حالة ابنته، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأخصائية.